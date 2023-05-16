Avcılar'da trafiği tehlikeye sokan 3 şüpheli yakalandı

Avcılar'da, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attıkları belirlenen 3 şüpheliye para cezası uygulandı.

İlçede çalışma yapan polis ekipleri, 7 Mayıs'ta, 3 şüphelinin araçlarıyla katıldıkları düğün konvoyunda "drift" yaptıklarını ve trafiğe tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunduklarını belirledi.

Kimliği tespit edilen O.E, T.T ve A.K polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelilere, "drift" yapmaktan 20 bin 342 lira, görüşü engelleyecek film cam takmaktan 951 lira, duraklama ihlalinden 436 lira, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmaktan 436 lira olmak üzere toplamda 63 bin 285 lira para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem uygulanan 3 şüphelinin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.