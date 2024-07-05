Avcılar'da TIR Kazası: Yol Trafiğe Kapandı

AVCILAR'da D-100 Karayolun'da TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak iki bariyer arasına sıkıştı. Yolu tamamen kapatan TIR, bulunduğu yerden kurtarılırken kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Denizköşkler mevkisinde Küçükçekmece istikametinde, saat 13.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 01 AKK 815 plakalı TIR'ın şoförü, yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan TIR, yolu tamamen kapatarak iki bariyer arasına sıkıştı. Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikameti tamamen kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan TIR'ı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken TIR'da ve bariyerlerde hasar oluştu.

TIR'ın metrobüs yolundaki demirlere de zarar vermesi nedeniyle metrobüs seferleri kaza alanında tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Kazayı gören bir kişi, "Ben yolda duruyordum. TIR yukarıdan geldi, virajı alamadı. Yağmurdan dolayı kaydı. Aşağıdan gelen metrobüs Allah'tan durdu. Ölen ya da yaralanan yok. Yol trafiğe kapalı, muhtemelen trafik Beylikdüzü'ne kadar gitmiştir" diye konuştu.