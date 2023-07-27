Avcılar'da bir ticaret merkezinin şantiyesinde çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının dumanları Avrupa Yakası'nın birçok noktasından görüldü.

Avcılar'da ticaret merkezi şantiyesindeki yangın söndürüldü

İSTANBUL - Avcılar'da bir ticaret merkezinin şantiyesinde çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının dumanları Avrupa Yakası'nın birçok noktasından görüldü.

Yangın saat 14.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde inşaatına devam edilen Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi'nin plastik kaset kalıplarında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 500 personel yangın sonrası şantiyeden tahliye edilirken olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekibi ve 1 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın müdahalelerin ardından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Çıkan yangının dumanları E-5 trafiğini de olumsuz etkiledi.