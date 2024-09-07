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Avcılar'da Ters Yönden Gelen Araç Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

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Avcılar'da ters yönden gelen hafif ticari araç, panelvan olarak bilinen kapalı kasa minibüse çarptıktan sonra ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

AVCILAR'da ters yönden gelen hafif ticari araç, panelvan olarak bilinen kapalı kasa minibüse çarptıktan sonra ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ndeki Hasan Önal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç.'nin kullandığı 34 KIJ 912 plakalı hafif ticari araç Korutürk Sokak'tan ters yöne doğru ilerlediği sırada 34 GVG 275 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Hafif ticari araç takla atarak ters halde yola düştü. Çevredekiler yardıma koşarak yaralı sürücü F.C.'yi araçtan çıkarıp, 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kaza yapan iki araç çekiciye yüklenerek götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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