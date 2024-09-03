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Avcılar'da Telefoncu Dükkanına İkinci Silahlı Saldırı

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Avcılar'da daha önce motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanan telefoncu dükkanına tekrar silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AVCILAR'da 11 gün önce motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanan telefoncu dükkanına tekrar silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler caddede bulunan telefoncu dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Günün erken saatlerinde yaşanan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aynı telefoncu dükkanı ve yanındaki kuyumcu dükkanı 22 Ağustos Perşembe günü motosikletli iki kişi şüpheli tarafından kurşunlanmıştı. 11 gün sonra aynı iş yeri tekrar kurşunlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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