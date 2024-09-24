Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Kaçtı, Sahibi Şikayetçi Olmadı

Avcılar'da Telefon Hırsızlığı: Şüpheli Kaçtı, Sahibi Şikayetçi Olmadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da masada unutulan cep telefonu bir şüpheli tarafından çalındı. Telefonu çalınan Cem Efe Ertürk, olayın ardından karakola başvurarak şikayetçi oldu ancak telefonun sahibinden şikayetçi olmayacağını belirtti.

AVCILAR'da bir şüpheli, iş yerinin önünde masada duran telefonu çalarak uzaklaştı. Telefonu çalınan Cem Efe Ertürk, 'Getirsin, kendisinden şikayetçi olmayacağım' dedi.

Olay, 21 Eylül Cumartesi günü Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinde çalışan Cem Efe Ertürk, dükkana gelen müşteriyle ilgilenmek için içeri girdi. Bu sırada telefonunu bahçedeki masanın üzerinde bıraktı. Dükkanın önünden geçen bir kişi masanın üzerindeki telefonu gördü ve telefonu alarak olay yerinden uzaklaştı.Dükkandan çıktıktan sonra masada duran telefonunu bulamayan Ertürk, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ertürk, telefonunun çalındığını fark edince karakola giderek şikayetçi oldu. Polis, telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı anlatan Cem Efe Ertürk, 'Müşteri gelmişti içeriye 1- 2 dakikalığına girdim. Çıkar çıkmaz telefonuma baktım, telefonum ortada yoktu. Yaklaşık 3 dakika sürmedi kaybolması. Telefonun piyasa değeri 8-9 bin TL. Telefonumu getirsin ben başka bir şey istemiyorum. İçindeki sim kartlar duruyorsa getirsin, kendisinden şikayetçi olmayacağım' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak

CHP'nin İmamoğlu planı hazır! Siyasi yasak gelirse resmen ilan edecekler
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 24 EYLÜL! Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde katil kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City- Watford maçı ne zaman? Manchester City- Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 24 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam (23 Eylül) MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te 23 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Esra Erol'daki Veysel neden öldü? Esra Erol Veysel olayı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });