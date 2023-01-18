AVCILAR'DA TEL ÖRGÜLERİ AŞIP YOLA ATLAYINCA METROBÜS ÇARPTI Güncel Haberler AVCILAR'da D-100 Karayolu'nu geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yola atlayan kişiye metrobüs çarptı. AVCILAR'da D-100 Karayolu'nu geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yola atlayan kişiye metrobüs çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne giden metrobüs, Askerlik Şubesi mevkiinde D -100 Karayolu'nu geçtikten sonra tel örgüleri aşıp yola atlayan kişiye çarptı. Aracın ön camı kırılırken savrularak yola düşen genç için ambulans çağrıldı. Kimliği belirlenemeyen ve neden yola atladığı bilinmeyen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, metrobüs seferleri bir süre aksayarak tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel D-100 Karayolu Avcılar Güncel Haberler

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