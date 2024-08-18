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Avcılar'da Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı

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Avcılar'da bir tıp merkezi önünde 4 kişi, tekerlekli sandalyeyi çalarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da 4 kişi, tıp merkezi önünde bulunan tekerlekli sandalyeyi çaldı. Kadınlardan 3'ü danışmadaki görevliyi oyalarken diğeri, tekerlekli sandalyeyi alarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DANIŞMADAKİ GÖREVLİYİ OYALADILAR

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir tıp merkezinde 15 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde yaşandı. Dört kadın ve iki çocuk tıp merkezine geldi. Bu sırada tıp merkezi önünde bulunan tekerlekli sandalyeyi gözlerine kestiren kadınlardan 3'ü, soru sorma bahanesiyle danışmadaki görevliyi oyaladı. 3 kişi görevlinin önünü kapatırken, 1 kişi ise kapının önünde bulunan tekerlekli sandalyeyi alarak uzaklaştı. İçeride görevlinin dikkatini dağıtan diğer kadınlar da bir süre sonra tıp merkezinden ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Aynı iş yerinde daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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