Avcılar'da Tek Yaşayan Yaşlı Kadın Yerde Hareketsiz Bulundu

Avcılar'da tek yaşadığı öğrenilen ve komşularının bir süredir haber alamadığı Kamuran Özdağlı'yı (89), ihbar üzerine gelen ekipler yerde yatar vaziyette buldu. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da tek yaşadığı öğrenilen ve komşularının bir süredir haber alamadığı Kamuran Özdağlı'yı (89), ihbar üzerine gelen ekipler yerde yatar vaziyette buldu. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Cihangir Mahallesi Güner Sokak'ta bir binanın giriş katında oturan Kamuran Özdağlı'dan bu sabah haber alamayan komşuları kapıyı çaldı. Telefona bakmayan ve kapıyı da açmayan yaşlı kadının hayatından endişe eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kadının evine girişteki demir parmaklıkları keserek balkondan girdi. Yerde hareketsiz halde bulunan kadın ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karşı binada oturan Abdülaziz Koçhan, Kendi halinde yaşayan bir kadındı. Komşular ona istediği her zaman yardım ederdi dedi.