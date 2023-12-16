Avcılar'da Tartışma Sonucu Cinayet

Avcılar'da bir evde yaşanan tartışmada, bir kişi anne, baba ve oğlunu bıçakla yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan oğul hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar'da tartıştığı anne ve babasını bıçakla yaralayan, oğlunu da öldüren zanlı kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartışan A.G. (52), babası P.G'yi, oğlu O.G'yi (23) ve annesi G.G'yi bıçakla yaraladı.

Zanlı kaçarken sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

O.G. hastanede hayatını kaybetti, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.