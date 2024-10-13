Avcılar'da Taksiye Çarpan Otomobilin Kazası Kamerada

AVCILAR'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü taksiye çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış sonrası sürücünün kullandığı otomobil yokuştan indiği sırada 34 TGE 23 plakalı taksiye çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı otomobildeki araç kamerasıyla kaydedildi.