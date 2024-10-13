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Avcılar'da Taksiye Çarpan Otomobilin Kazası Kamerada

Avcılar'da Taksiye Çarpan Otomobilin Kazası Kamerada
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Avcılar'da meydana gelen kazada bir otomobil, yokuştan inerek önünde giden bir taksiye çarptı. Kazada maddi hasar oluştu ve kaza anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü taksiye çarptı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaza anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış sonrası sürücünün kullandığı otomobil yokuştan indiği sırada 34 TGE 23 plakalı taksiye çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı otomobildeki araç kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Avcılar Kaza

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