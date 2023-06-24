Avcılar'da takside kadına şiddet

AVCILAR'da taksideki kadını, yanındaki kişi tartışma sırasında darbetti. Saldırgan, duruma tepki gösteren taksi şoförüne de yumrukla saldırıp aracın anahtarlarını aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Ataman Sokak'ta meydana geldi. Büyükçekmece Mimaroba'da taksi şoförü Kadir Yücel, aracına kadın yolcu alarak Denizköşkler Mahallesi'ndeki restorana getirdi. Buradan araca kadının erkek arkadaşı bindi. Bir süre daha yola devam eden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek arkadaşı kadına şiddet uyguladı. Taksi şoförü Yücel bu sırada, saldırganı uyardı. Şoföre tepki gösteren kişi, Ataman Sokak'a girmesini istedi. Taksi şoförü Yücel, iddiaya göre kendisine yönelik bir saldırı olabileceğini düşünerek duruma karşı çıktı. Buna sinirlenen yolcu şoföre yumrukla saldırdı. Şoförden zorla taksinin anahtarını alan saldırgan taksi şoförü Yücel'e tokat atarak araçtan inmesini istedi. Bir süre sonra saldırgan kadın yolcuyla birlikte yürüyerek uzaklaştı.

"KORKTUM"

"ŞOFÖRE SOKAK ORTASINDA TOKAT ATTI"

"KADINI ZORLA ARABADAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Sokaktaki sesleri duyarak dışarı çıkan Selda Bozuk ise, "Ben abinin sesini duyarak çıktım. Abiyi arabadan indirmeye çalıştı zorladı. Hanıma şiddet uyguladı. Zorla arabadan indirmeye çalıştı bayanı. İndiremedi. Ondan hırsını alamayınca beyefendiye yöneldi. Beyefendinin anahtarını aldı anahtarı alır almaz şu kırmızı arabaya kafasını vurdu. Çantanın içinde anahtarlar varmış herhalde. Anladığım kadarıyla aralarındaki mevzu. Çantayı alıp gidiyordu adam, 'Polisi arıyorum' dedi. Çantayı bayana geri getirdi bu sefer de kaçtı gitti beyefendi" dedi.