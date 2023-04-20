AVCILAR'DA TAKSİ ŞOFÖRÜ BİNANIN YANMASINI ÖNLEDİ

AVCILAR'da bir binanın zemin katında kullanılmayan dükkanda barınanların çıkardığı yangın yoldan geçen bir taksicinin görerek itfaiyeye haber vermesiyle söndürüldü.

Gümüşpala Mahallesi'nde bir taksi şoförü binanın girişindeki boş dükkandan bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini görünce tek tek evlerin zillerini çalarken aynı zamana 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevlerin dükkan içinde alev topu dönmesi büyük korku yaratırken, yangının kaldırım önünde park edilen araçlara da sıçrayabileceği göz önüne alınarak sahiplerine ulaşılmaya çalışıldı. Kısa sürede gelen Avcılar İtfaiye ekibi yangını söndürdü. Bina sakinleri uzun süreden bu yana boş bulunan dükkanın sahibinden şikayetçi olduklarını, evlerinin de kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılmasından korktuklarını söyledi.