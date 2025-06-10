Avcılar'da Taksi Şoförleri Arasında Kavga: 2 Yaralı

Avcılar'da Taksi Şoförleri Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Avcılar'da iki taksi şoförü, müşteri alma nedeniyle tartışarak kavgaya tutuştu. Ayrıca bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da iki taksi şoförü arasında iddiaya göre müşteri alma nedeniyle kavga çıktı.Birbirlerine yumruklarla saldıran taksi şoförlerinin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir restoranda çıkan tekmeli yumruklu kavgada ise 2 kişi yaralandı.

Olay Gümüşpala Mahallesi'ndeki Şükrübey metrobüs üst geçidi yakınında dün akşam saatlerinde meydana geldi. 3 kişi bir taksiye binmek istedi. İşaret etmeleri üzerine D-100 yan yolda ilerleyen iki taksi aynı anda durdu. Her iki taksi şoförü de müşterilerin kendisini durdurduğunu söyleyince aralarında tartışma başladı.İki taksi şoförü müşterilerin yanında yumruklarla birbirlerine saldırdı. Birbirlerini yerde sürükleyen taksicilerin kavgası çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavgaya çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavganın ardından müşteriler iki taksiye de binmeyeceklerini belirtip olay yerinden ayrıldı.Taksi şoförleri de araçlarına binerek caddeden uzaklaştı.

RESTORANDA KAVGA: 2 YARALI

Firuzköy Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Gölü kıyısında bulunan bir restoranda ise dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada müşteriler birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Neden çıktığı belirlenemeyen kavgada 2 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavga iş yerinde bulunanların müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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