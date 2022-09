AVCILAR'DA SÜRÜCÜ EĞİTMENİNİ YUMRUKLADILAR

AVCILAR'da sürücü eğitmeni Lokman Doğan'ın otomobilinin önünü keserek durduran kişiler Doğan'a yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, burnuna aldığı darbelerle yalanan Doğan, şikayetçi oldu.

Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü eğitim alanına otomobille gelen Can A.ve Talip Y., iddiaya göre sürücü kursu öğretmenleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Bu olaydan habersiz sürücü adayına direksiyon başında eğitim veren Lokman Doğan'ın yönetimindeki otomobilin yolunu Tiryaki Suyu Caddesi'nde 34 EHP 849 plakalı otomobil ile kesen şüpheliler araçtan indi. Durdurdukları Doğan'a kısa süre önce arkadaşlarına yumruk atan kişinin kim olduğunu sordu. Doğan, bu olaydan haberi olmadığını anlatmaya çalışırken yüzüne aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Can A. ve Talip Y.'yi gözaltına aldı. Lokman Doğan "Aday öğrencim ile birlikte arabada seyrederken bir araç önüme direksiyonu kırarak beni durdurdular. 'Arkadaşımıza biraz önce vurdular. Sen gördün mü?' diye sordular. Israrla benim orada olduğumu ve gördüğümü söylediler. Görmediğimi belirterek, 'Bir sorun yoksa gidiyoruz' demem ile birlikte biri yumruk attı, burnum kanadı. Ayağımla karşılık vererek onları uzak tutmaya çalıştım. Araya arkadaşlar girdi. Ekip istendi.. Can güvenliğimiz olmadan burada çalışıyoruz. Biz insanız, eğitmeniz. Kimseye saldırmayız. Bazen küfrediyorlar, duymazlıktan gelip işimize bakıyoruz. İnşallah ceza alırlar" dedi.

"GÜVENCEMİZ YOK"

Polise tanık olarak ifade veren sürücü eğitmeni Çiğdem Dede, sürücü adayı ile eğitim alanında ilerlerken buradaki dik bir yokuştan inen otomobildekilerin araçların yolunu kesip bir şeyler söylediklerini gördüğünü, bunun üzerine aynı kurstaki diğer sürücülerini uyardıklarını söyledi. Dede, "Bir aracın önüne direkt direksiyonu kırdılar. İkisi de araçtan indi. Hocanın üzerine yürüdüler. Hocayı gönderdiler sonra benim üzerime gelmeye başladılar. Sürücü adayına bas gaza dedim, diğer hocamızı aradım, araçların önüne kırıyorlar dikkat et dedim. Yolumuza devam ettim. Kısa süre sonra hocamız Lokman hocanın saldırıya uğradığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.