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AVCILAR'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK  KURTARILDI

AVCILAR'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK  KURTARILDI

Güncel Haberler

AVCILAR'da arazide su kuyusuna düşen inek, itfaiye ve çevredekiler tarafından kepçe ile kurtarıldı.

AVCILAR'da arazide su kuyusuna düşen inek, itfaiye ve çevredekiler tarafından kepçe ile kurtarıldı.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ardıçlı Caddesi yakınlarında arazide otlayan inek, üzeri açık su kuyusuna düştü. İnek su içerisinde çırpınırken çevredekiler fark etti. İhbar üzerine Bahçeşehir İtfaiyesi ile Avcılar Belediyesi'nden gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, çevredekilerin de yardımı ile çıkarılamayınca kepçe kullanıldı. Halatla kepçeye bağlanan inek, su kuyusundan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilkent Mahallesi İtfaiye Avcılar Güncel Haberler

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