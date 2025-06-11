Avcılar'da Sokakta Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Avcılar'da Sokakta Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da gece geç saatlerde sokakta yürüyen bir kişi, 3 saldırganın tekme, yumruk ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Olay sonrası yaralı tedavi altına alındı, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da gece geç saatlerde sokakta yürüyen bir kişi, 3 kişinin tekme, yumruk ve sopalı saldırısına maruz kaldı. Kavgayı duyanların evlerinden çıkması üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay dün gece saat 01.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişiye, 3 kişi tekme, yumruk ve sopayla saldırdı. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan kişinin yardım çağrısını duyanların evlerinden dışarı çıkması üzerine, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı kişi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.