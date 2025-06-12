Avcılar'da Sokak Ortasında Kadınların da Yer Aldığı Kavga

AVCILAR'da aralarında kadınların da bulunduğu iki grup sokak ortasında kavga etmeye başladı. Uzun süre devam eden kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 11 Haziran Çarşamba akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Sokakta tartışan aralarında kadınların da bulunduğu iki grup kısa süre sonra birbirlerine saldırdı. Çevredekiler kavgayı şaşkınlıkla izlerken araya giren çevre sakinleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. İki grup kavganın ardından sokaktan uzaklaştı.