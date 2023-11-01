Avcılar'da sokak köpeğini ezdi, başından ayrılmayan diğer köpeklerin yardımıyla kurtarıldı
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Avcılar'da bir sürücü, yolda yatan sokak köpeğini ezdikten sonra uzaklaştı. Diğer köpekler, ölen köpeğin başından ayrılmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
AVCILAR'da, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden otomobiliyle geçen sürücü, kısa süre sonra dönüp ezdiği köpeğe baktıktan sonra uzaklaştı. Sokaktaki diğer köpekler, ölen köpeğin başından uzun süre ayrılmadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 18: 45 sıralarında, Tahtakale Mahallesi Mine Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğe çarptıktan sonra üzerinden geçti. Sürücü durmadan yoluna devam ederken çevredeki sokak köpekleri, yolda can çekişen köpeğin başına toplandı. Kısa süre sonra olay yerine tekrar gelen sürücü, yerde yaralı halde yatan köpeğe baktıktan sonra hızla uzaklaştı. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.