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Avcılar'da sokak köpeğini ezdi, başından ayrılmayan diğer köpeklerin yardımıyla kurtarıldı

Avcılar'da bir sürücü, yolda yatan sokak köpeğini ezdikten sonra uzaklaştı. Diğer köpekler, ölen köpeğin başından ayrılmadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.