Avcılar'da Silahlı Saldırı: Metin Direk Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Silahlı Saldırı: Metin Direk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Avcılar'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile vurulan Metin Direk, hastanede hayatını kaybetti. Direk, daha önce kardeşi tarafından yaralanmıştı.

AVCILAR'da 3 yıl önce tartıştığı kardeşi tarafından sırtından zıpkın ve bıçakla yaralanan Metin Direk (32) bu sabah kimliği belirsiz bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Sandal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; marketten evine dönen Metin Direk'in yanına skuter ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Metin Direk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı sonrayı gören kişi, "Sadece yattığını gördüm ben. Arkadaşlar elbisesini kesip pansuman yaptı. Ambulans geldi ve aldı götürdü" dedi.

ÜÇ YIL ÖNCEKİ OLAY

Öte yandan Metin Direk, 24 Mayıs 2022 günü aynı mahallede bulunan Uğur Mumcu Parkı'na yaralı halde gelmişti. Metin Direk'nin, Üzengi Sokak'ta sırtından zıpkın ile parka geldikten sonra hastaneye kaldırılırken, Direk, polise verdiği ifadede kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını ardından kendisini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtığını söylemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
