Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler: Derbide akılları çelişti

Fenerbahçe'ye neler dedi neler
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız

Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir iş yeri önünde gerçekleşen silahlı saldırıda Resul T. hayatını kaybetti. Olayla ilgili husumet nedeniyle saldırı gerçekleştirildiği belirlendi.

Avcılar'da iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çiğdem Caddesi'nde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahlı saldırıya uğrayan Resul T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden Resul T'nin araç alım satım nedeniyle bazı kişilerle arasında husumet olduğunu tespit etti.

Saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.