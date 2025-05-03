Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Avcılar'da motosikletli şüphelilerin bir otomobile silahlı saldırı düzenlemesi sonucu araçtaki kişi ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı için ambulans çağrıldı, polis incelemeleri devam ediyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar'da motosikletle gelen şüpheliler otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobildeki kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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