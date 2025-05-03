Avcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Avcılar'da motosikletli şüphelilerin bir otomobile silahlı saldırı düzenlemesi sonucu araçtaki kişi ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı için ambulans çağrıldı, polis incelemeleri devam ediyor.
İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar'da motosikletle gelen şüpheliler otomobile silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobildeki kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel