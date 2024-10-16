Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Avcılar'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AVCILAR'da bir iş yerine motosikletli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 22.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki kişi, iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri sahibi ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan motosikletli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Avcılar Güncel Polis Suç

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

Ülke şokta! Savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 17 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 17 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? THAAD füze savunma sistemi nedir? THAAD özellikleri Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE) Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Bugün okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.