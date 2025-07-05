Avcılar'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Avcılar'da bir evde meydana gelen kavgada silahla vurulan Murat Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kadın gözaltına alınırken, polis 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da bir evde çıkan kavgada silahla vurulan Murat Y. hayatını kaybetti. Polis evde bulunan bir kadını gözaltına alırken, olaydan sonra binadan ayrılan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Merkez Berik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Evden gelen kadın çığlığı ve ardından silah sesleri üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Murat Y.'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan kadın gözaltına alınırken, polis olaydan sonra binadan ayrıldığı tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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