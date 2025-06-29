Avcılar'da Silahlı Kavga: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Avcılar'da bir restoranda husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Avcılar'da bir restoranda, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

S.B. ve Y.T, aralarında husumet bulunan E.T. ve F.K. ile dün akşam Ambarlı'daki bir restoranda karşılaştı.

Çıkan kavgada E.T, F.K. ve müşterilerden A.F.S. silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

Y.T. ve F.K. gözaltına alınırken S.B. yurt dışına çıkmak için geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden E.T. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haklarında birden fazla suç kaydı tespit edilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.B. ve F.K. serbest bırakılırken, E.T. ve Y.T. "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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