Avcılar'da Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

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Avcılar'da bir restoranda husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı. Kavga sonucu iki kişi yaralanırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da bir restoranda husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Sinan B. ve Yunus T, aralarında husumet bulunan Engin T. ve Fırat K. ile dün akşam Ambarlı'daki bir restoranda karşılaştı.

Çıkan kavgada Engin T. ve müşterilerden A.F.S. ayağından silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti.

Yunus T. ve Fırat K. gözaltına alınırken Sinan B. yurt dışına çıkmak için geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden Engin T. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haklarında birden fazla suç kaydı tespit edilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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