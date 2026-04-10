Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Avcılar'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Nisan'da Merkez Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan M.A'nın (46) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekipleri, silahla ateş açan şüpheli S.Ş'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.