Avcılar'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi
Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir kiraz ağacı yola devrildi. Olayda hasar meydana gelmedi, belediye ekipleri ağaçları kaldırdı.
AVCILAR'da bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisi ile yola devrildi.
Olay saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta meydana geldi. Bölgedeki şiddetli rüzgarı etkisiyle dip kısmından kırılan kiraz ağacı, yola devrildi. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmezken, ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel