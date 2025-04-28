5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Avcılar'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi

Avcılar'da Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir kiraz ağacı yola devrildi. Olayda hasar meydana gelmedi, belediye ekipleri ağaçları kaldırdı.

AVCILAR'da bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisi ile yola devrildi.

Olay saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta meydana geldi. Bölgedeki şiddetli rüzgarı etkisiyle dip kısmından kırılan kiraz ağacı, yola devrildi. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmezken, ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.