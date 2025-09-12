Haberler

Avcılar'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Avcılar'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Avcılar'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, aracın tamamına yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

AVCILAR'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Aracın tamamına yayılan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 09.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Reşit Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 11 AAF 676 plakalı otomobilin motor kısmında başladı. Kaputtan yükselen dumanı gören sürücü aracı durdurarak, indi. Yangın, kısa sürede aracın tamamına yayılırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
