Avcılar'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Çıktı

Avcılar'da Seyir Halindeki Cipte Yangın Çıktı
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Avcılar'da seyir halindeki bir cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücü, alevleri fark edip aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

Avcılar'da seyir halindeki cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak'ta seyir halinde olan 34 MP 8482 plakalı cipin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında cipte hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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