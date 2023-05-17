AVCILAR'DA SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE KİMYASAL MADDE DÖKEREK YARALAYAN SANIK: AMBULANSI DA ÇAĞIRAN BENİM

AVCILAR'da 2021 yılında Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada akıl sağlığı yok denilen Yıldız hakkında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda "Suça karşı cezai sorumluluğu tam" değerlendirmesinde bulunuldu. Duruşmada söz hakkı verilen Yıldız "Ben Yasemin'i yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Ambulansı da çağıran benim" dedi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirilirken Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.