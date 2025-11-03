Avcılar'da Servis Minibüsü Yayaya Çarptı

Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya servis minibüsü çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaya, hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Ekim Perşembe günü saat 14.40 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nden ara sokağa dönüş yapan servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yayaya çevredekiler yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.