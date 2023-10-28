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Avcılar'da servis aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında çocuğun ölümüne neden olan sürücüyü yakaladı. Kaza sonucu hayatını kaybeden çocuğun sağlık görevlilerince yapılan müdahalede öldüğü belirlendi. Yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.