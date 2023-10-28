Avcılar'da servis aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında çocuğun ölümüne neden olan sürücüyü yakaladı. Kaza sonucu hayatını kaybeden çocuğun sağlık görevlilerince yapılan müdahalede öldüğü belirlendi. Yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.
Avcılar'da servis aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim'de, Yeşilkent Mahallesi'nde yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, C.U'nun idaresindeki servis aracının kız çocuğu L.D'ye çarptığını belirledi.
Kaza sonucu sağlık görevlilerince yapılan müdahalede kız çocuğunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Yakalanan sürücü, tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel