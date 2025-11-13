Haberler

Avcılar'da Semt Pazarında Park Sorunu: Esnaflar Tezgah Açamadı

Güncelleme:
Avcılar'da kurulan semt pazarında park halindeki otomobiller, esnafın tezgah açmasını engelledi. Zabıta ekipleri, sahiplerine ulaşamadıkları araçları kaldırırken, sürücülerden biri uyandırılarak pazara getirildi. Esnaf, bu durumun sık sık yaşandığını belirtti ve sürücülerin daha duyarlı olmalarını istedi.

AVCILAR'da kurulan semt pazarında bazı esnaflar, park edilen ve sahiplerine ulaşılamayan üç otomobil nedeniyle tezgah açamadı. Araçlardan biri çekiciyle kaldırılırken, zabıta ekiplerinin evine gidip uyandırdığı bir sürücü pazara gelerek aracını kaldırdı. Diğer otomobilin sürücüsü ise öğle saatlerinde aracını alırken, pazar esnafı bu durumun sık sık yaşandığını belirtti.

Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda her çarşamba günü kurulan semt pazarında, sabah saatlerinde gelen bazı esnaflar tezgah açacakları alanlarda park edilmiş araçlar buldu. Pazarın kurulduğunu bilmeyen ya da unutan sürücülerin bıraktığı araçlar nedeniyle tezgah açamayan esnaf, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Araç sahiplerine ulaşılamaması üzerine zabıta ekipleri polisle iletişime geçti. Sahibine ulaşılamayan araçlardan biri çekiciyle kaldırılırken, bir diğer aracın sürücüsü zabıta ekiplerince evinde uyandırıldı. İki araç kaldırıldı ancak Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir otomobilin sahibine ulaşılamadı. Esnaf, aracın çevresine tezgah açmak zorunda kaldı. Yaklaşık iki saat sonra sürücü olay yerine gelerek aracını aldı.

'HAFTADA BİR GÜN DİKKAT EDİLMELİ'

Pazarcı Yusuf Danış, "Bir telefon bırakmak, pazar günü buraya park etmemek zor olmamalı. Bu hafta da otomobil piyangomuz var. İki bin liralık ürün alana otomobil çekilişimiz olacak" diye espri yaptı. Esnaf Mefhar Karademir de, sürücülerin biraz duyarlı olmasını istedi. Çekicinin park halindeki otomobili götürmesi ile tezgah açabilen Ömer Biçer ise, "Sabahın köründe kalktık geldik, bize biraz saygı gösterilmesini bekliyoruz. Burası bizim ekmek pazarımız. Haftada bir gün dikkat edilmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
