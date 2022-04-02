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AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar'da bir eve düzenlediği operasyonda 4 bin litre sahte alkol ele geçirdi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar'da bir eve düzenlediği operasyonda 4 bin litre sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin piyasaya sahte alkol süreceği bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin Z.Y. ve C.Ç. olduklarını tespit etti. 1 ay süren takip neticesinde şüphelilerin sahte alkolü Avcılar'da bir evde depoladıklarını belirlendi. Şüpheliler eve geldiği sırada jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Z.Y. ve C.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda, 30 litrelik plastik bidonlarda 2 bin litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Z.Y. ve C.Ç. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

AVCILAR'DA SAHTE ALKOL OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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