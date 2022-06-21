Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi. Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi. Tahtakale Mahallesi yönünde ilerleyen Ö.Y'nin kullandığı 34 AGL 862 plakalı sac yüklü kamyon, Ispartakule Gişeleri mevkisinde virajı dönerken devrildi. Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin devrilen kamyon ile yola dökülen sacları kaldırma çalışması sürüyor. AA / Halis Akyıldız - Güncel Güncel Haberler

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