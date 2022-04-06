Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
 - Güncelleme:
Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

Avcılar'da bir restoranın mangal yapılan çardak bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir restoranın mangal yapılan çardak bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Denizköşkler Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan restoranın mangal yapılan çardağında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bir süre sonra restorana da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

İtfaiye, Avcılar, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title