Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir restoranın mangal yapılan çardak bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Denizköşkler Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan restoranın mangal yapılan çardağında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bir süre sonra restorana da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.