Avcılar'da restoranda başlayan kavga sahilde devam etti

Avcılar'da bir restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kadınların yatıştırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AVCILAR'da sahilde bulunan bir restoranda başlayan kavga dışarıda da devam etti. Kadınların ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki İskele Caddesi'nde meydana geldi. Restoranda iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan kavga dışarıda da devam etti. Öfkeyle dışarı çıkan adamı yanındaki iki kadın otomobile bindirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredekiler de araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.Taraflardan biri otomobile binmeyi reddederek bağırmayı sürdürdü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga caddedekilerin gözleri önünde bir süre daha devam etti. Kavga polisin olay yerine gelmesiyle sona erdi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.