Avcılar'da Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Tamer Demiroğlu isimli şahıs, Avcılar'da elinde pompalı tüfekle rastgele ateş açarak gözaltına alındı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve pişman olduğu öğrenildi.

Avcılar'da pompalı tüfek ile rast gele ateş açan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "psikolojik sorunlarım var. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Tahtakale Mahallesi Ayçiceği Sokak'ta dün akşam saatlerinde, Tamer Demiroğlu elinde pompalı tüfek üzerinde atlet ve şort ile dışarı çıktı. Tamer Demiroğlu tüfekle havaya ateş açarak 'Kabadayı burada' diye bağırmaya başladı. O sırada sokaktan geçen iki kişi silahla kişiye müdahale etti. Müdahale eden vatandaşlardan biri tüfeği almak isterken, tüfek patladı. Arbede çevredeki iki kişinin tüfeği almasıyla son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, Demiroğlu'nu kelepçeleyerek gözaltına aldı. Çevrede yapılan aramada şüphelinin ateş ettiği pompalı tüfek ve 34 dolu fişek, bir boş kartuş bulundu. Şüphelinin ise 'Basit yaralama' suçundan arandığı tespit edildi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR"

Şüpheli emniyetteki ifadesinde silahla ateş ettiğini hatırlamadığını, belirterek "Psikolojik sorunlarım var. Tedavi oldum ancak henüz raporum yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.