Avcılar'da Polise Saldırı: 3 Polis Memuru Yaralandı

Yeşilkent Mahallesi G755 Sokak'tan dün saat 17.40 sıralarında silah sesleri geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, T.B. isimli bir kişi elindeki silahla etrafa ateş etti. Polis ekipleri, ateş açan T.B.'ye müdahale etmek istedi. T.B.'nin yakını olan C.Y. ve C.G. polisleri engellemek istedi. C.Y., kaldırım taşı ile M.P. adlı polis memurunu başından yaraladı. Polis, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın devamında; T.B.'nin yakınları olan Ni.K. ve Ne.K,. G.A. ve Y.D. isimli polis memurunu kolundan hafif şekilde yaraladı. Polis ekipleri Ni.K. ve Ne.K.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Olaylarla ilgili yakalanan 5 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.