Avcılar'da Polis Kovalamacası Sonucu Motosiklet Kazası

Avcılar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki iki kişi kaza yapınca yakalandı. Plakası kapalı motosikletle kaçan şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki iki kişi kaza yapınca yakalandı. Polis aracı ile bir otomobilin de kazaya karışmasına neden olan motosiklettekilerden biri yaralandı, diğeri ise kaçmak isterken yakalandı. Plakası kapalı motosikletle kaçan şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekibi plakası kapatılmış, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına rağmen motosiklettekiler kaçmaya başladı. Polis ekibi motosikleti kovalarken, Esenyurt yönüne giden Veli Tunçer yönetimindeki 34 GT 4333 plakalı otomobil, polis aracının sol arka kısmına hafif çarptı. Polisten kaçmaya çalışan Sadık Mehmet A. yönetimindeki motosiklette kontrolünü kaybedince Firuzköy Bulvarı, İnönü Caddesi kesişiminde yere düştü. Sadık Mehmet A. kaçarken, motosikletteki arkadaşı Ömür A. koşarak kaçmaya başladı. Anonslar üzerine kısa sürede gelen motosiketli polis ekipleri Ömür A.'yı yakaladı. Motosikletin düşmesi ile yaralanan sürücüsü Sadık Mehmet A. sevk edilen ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.