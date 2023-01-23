Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA PİZZACI KURŞUNLANDI

Güncel Haberler

AVCILAR'DA PİZZACI KURŞUNLANDI

AVCILAR'da amcaoğulları arasında arsa meselesi nedeniyle devam eden davada işyeri kurşunlandı.

AVCILAR'da amcaoğulları arasında arsa meselesi nedeniyle devam eden davada işyeri kurşunlandı. Gece saatlerinde pizzacının önüne gelen kimliği belirsiz kişiler 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Olay gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyerinin kapalı olduğu anlarda Doğukan D.'nin işlettiği pizzacının önüne gelen kişi ya da kişiler 5-6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen olayda silahtan çıkan kurşunlar işyerinin camlarına ve duvarına isabet etti.

PİZZACI YAKIN ZAMANDA TEHDİT EDİLMİŞ

Saat 11.00 sıralarında işyerini açmaya gelen personel mermi izlerini görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Dükkanda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Doğukan D.'nin amcasının oğlu İ.D. ve ortağı İ.E. ile sahip olduğu arsadan dolayı dolandırıcılık meselesi yaşandığı İ.E.'nin babasının Doğukan D.'yi yakın zamanda telefonla arayarak tehdit ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Pizza dükkanından görüntü

-Kurşun isabet eden cam

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğukan Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title