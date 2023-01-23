AVCILAR'DA PİZZACI KURŞUNLANDI

AVCILAR'da amcaoğulları arasında arsa meselesi nedeniyle devam eden davada işyeri kurşunlandı. Gece saatlerinde pizzacının önüne gelen kimliği belirsiz kişiler 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Olay gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyerinin kapalı olduğu anlarda Doğukan D.'nin işlettiği pizzacının önüne gelen kişi ya da kişiler 5-6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen olayda silahtan çıkan kurşunlar işyerinin camlarına ve duvarına isabet etti.

PİZZACI YAKIN ZAMANDA TEHDİT EDİLMİŞ

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