AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
 - Güncelleme:
AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

AVCILAR'da bir iş yerinden 200 bin TL değerinde 1 ton ağırlığında kumaş çalan iki şüpheli çaldıkları ürünlerle birlikte yakalandı.

AVCILAR'da bir iş yerinden 200 bin TL değerinde 1 ton ağırlığında kumaş çalan iki şüpheli çaldıkları ürünlerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kumaşları bir süre sakladıktan sonra sahibine satmaya çalıştığı belirlendi.

Tahtakale Mahallesi'nde geçen 10 Mart'ta bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheliler depo olarak kullanılan bir iş yerinden 1 ton ağırlığında kumaşı araca yükleyerek başka bir yere götürdü. Şüpheliler daha sonra hırsızlık yaptıkları iş yerinin sahibi ile bağlantı kurarak ellerinde uygun fiyata satılacak kumaş bulunduğunu söyledi. İş yeri sahibi bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Polis, iş yeri sahibinden şüphelilerle görüşmesini isterken gerekli önlemleri aldı. İş yeri sahibi kumaşlarının gizlendiği depoya götürülürken, ürünler gösterildi. Kumaşları satmaya çalışan M.D. ile Ö.Ç. ve depo sahibi A.K. 18 Mart'ta yakalandı. Şüphelilerin bu yıl farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kumaş hırsızlığı suçlarının da faili oldukları ortaya çıktı.

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ö.Ç. ise tutuklandı.

AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title