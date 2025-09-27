Avcılar'da Pijama Hırsızlığı: Yabancı Uyruklu İki Şüpheli Kaçtı

AVCILAR'da bir mağazanın önünde sergilenen ürünlere bakıyormuş gibi yapan yabancı uyruklu iki kişi, pijama takımını alarak kaçtı. İş yeri çalışanının peşlerinden koştuğu şüpheliler, pijama takımını atarak kaçarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mağaza önünde sergilenen pijamaları bir süre inceleyen yabancı uyruklu iki kişiden biri içeri girerek fiyat sordu. Mağaza önüne tekrar çıkan şüpheliler bir süre daha ürünleri inceledikten sonra bir pijama takımı alarak hızla uzaklaştı. Kısa sürede olayı fark eden iş yeri çalışanı koşarak hırsızların peşine düştü. Yakalanacağını anlayan şüpheliler pijama takımını atarak kaçışını sürdürdü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.