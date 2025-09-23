Avcılar'da Peçete Satan Engelli Kişi Trafik Kazasında Yaralandı
Avcılar TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında peçete satan engelli bir kişi yaralandı. Minibüs, tır ve cipin karıştığı kazada, minibüs yol kenarında tekerlekli sandalyede bulunan yaralıya çarptı. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Avcılar TEM Otoyolu'nda peçete satan engelli bir kişi, üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralandı.
Tem Otoyolu Ankara istikametinde minibüs, tır ve cipin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Minibüs, yolun taralı alanında peçete satan tekerlekli sandalyeli kişiye de çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Yolda oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel