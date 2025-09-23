Haberler

Avcılar'da Peçete Satan Engelli Kişi Trafik Kazasında Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında peçete satan engelli bir kişi yaralandı. Minibüs, tır ve cipin karıştığı kazada, minibüs yol kenarında tekerlekli sandalyede bulunan yaralıya çarptı. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Avcılar TEM Otoyolu'nda peçete satan engelli bir kişi, üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralandı.

Tem Otoyolu Ankara istikametinde minibüs, tır ve cipin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Minibüs, yolun taralı alanında peçete satan tekerlekli sandalyeli kişiye de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yolda oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.