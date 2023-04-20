AVCILAR'DA PAZARDA UNUTULAN ARACI ÇIKARMA ÇABASI

AVCILAR'da semt pazarını unutarak sokağa park edilen otomobili 5 tezgahın açılmasını engelleyince esnaf ve görevliler seferber oldu.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde her hafta kurulan pazarda bir esnaf kendisine tahsis edilen yere gelerek bayram öncesi kadın giyim eşyalarını satabilmek için tezgah açmak isterken, park edilen otomobili görünce zor durumda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden polise ulaşan ve yardım isteyen esnaf Neşet Gökduman, çaresiz beklerken Avcılar Belediyesi zabıtasını da aradı. Gelen zabıta yaklaşık 45 dakikalık çaba ardından üzerinde hiçbir not bırakılmayan araç sahibine ulaştı. Bakırköy'de bir kamu kuruluşunda görevli olduğunu belirten araç sahibi İstanbul dışında olduğunu ancak, bir yakınını anahtarla göndereceğini söyledi. 15 dakika kadar sonra gelen bir kadın otomobilin anahtarını bir yakınına verdi. Otomobil zabıta memurları ve esnaf çadır direklerini tek tek kaldırarak otomobilin pazardan çıkarılmasını sağladı.