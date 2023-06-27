Avcılar'da Pazar Yeri İçin Park Edilen Araba Transpaletle Kaldırıldı

Avcılar'da pazar kurulacak yere park edilen otomobilin transpaletle çekilerek kaldırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esnaf, sahibine ulaşamadıkları otomobili, paletli yükleri taşımak için kullanılan transpaletle çekti. Bir taraftan da pazarcılar tarafından itilen otomobil, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Avcılar'da pazar kurulacak yere park edilen otomobilin transpaletle çekilerek kaldırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar'da bir sokakta kurulan pazarın esnafı, tezgah açtıkları alanda park halinde bulunan otomobilin kaldırılması için sahibine ulaşmaya çalıştı.

Esnaf, sahibine ulaşamadıkları otomobili, paletli yükleri taşımak için kullanılan transpaletle çekti. Bir taraftan da pazarcılar tarafından itilen otomobil, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin transpaletle çekilmesi ve pazarcılar tarafından itilmesi ise vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.