Avcılar'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti

Avcılar'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti
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Avcılar'da park yeri sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.

AVCILAR'da park yeri konusunda çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan polis tarafından yakalandı.

Olay bugün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi arasında park yeri konusunda çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanındaki bıçakla tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. Yaralı kanlar içerisinde yerde kalırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Bu sırada cadde üzerinde olan Yunus timlerine bağlı polis ekibi, olayı görerek müdahale etti. Koşarak kaçan şüpheliyi yakalayan polis ekibi, telsizden durumu bildirerek olay yerine acil sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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