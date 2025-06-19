Avcılar'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Avcılar'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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AVCILAR'da park halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülüyor.

AVCILAR'da park halindeki otomobilde motor bölümünün alev alması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Coşkun Sokak'ta bir otomobilde çıktı. Park halindeki 34 VF 3954 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Duman kısa sürede artarken, bir süre sonra otomobilin kaputunun yanından alevler çıktı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı sırada yangın büyüdü.Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında otomobilin ön tarafı tamamen yandı. Yangının otomobilin motor bölümündeki elektrik aksamından çıktığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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