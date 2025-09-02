Avcılar'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

AVCILAR'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobilin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Babaeski'den öğle saatlerinde yola çıkan Erhan Engin, 34 RKG 72 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Engin, bavulları eve taşıdıktan sonra otomobilden duman çıktığını farketti. Aracının motorundan alevler yükseldiğini gören Engin, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede aracın tamamını saran alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

'OTOMOBİLİN DEPOSUNDA DAHA ÖNCEDEN DELİK VARDI'

Annesinin evinden döndükleri sırada otomobilin yandığını belirten Deniz Nur Çelik, "Otomobilin deposunda daha önceden delik vardı. Kaynak yapmışlardı. Yolda araçta sigara içtik. Alt taraftan duman gibi bir koku geliyordu. Baktık bir şey yoktu. Eve geldik bavulları indirdik ve araç yanmaya başladı" dedi.